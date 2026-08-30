Klopp sieht Schalker Comeback-Niederlage in Augsburg

Jürgen Klopp wird sein Heimdebüt als Bundestrainer in Augsburg erleben. Zum Saisonstart ist er schon mal vor Ort. Der Ex-BVB-Coach sieht einiges: Drei Tore, eine Rote Karte und ein starkes FCA-Talent.

Vor den Augen des neuen Bundestrainers und ehemaligen Dortmunders Jürgen Klopp hat der FC Schalke 04 ein ganz bitteres Comeback in der Fußball-Bundesliga erlebt. Der Aufsteiger verlor beim FC Augsburg mit 0:3 (0:1). "Wir haben uns vorgenommen, Chancen rauszuspielen. Die hatten wir, haben sie aber nicht reingemacht und in der Bundesliga muss man die Dinger machen", monierte Schalkes angeschlagener Kapitän Timo Becker und sagte beim Streamingdienst DAZN über seinen schmerzenden Knöchel: "Nach so einer Niederlage tut das doppelt weh."

Für Augsburgs Trainer Manuel Baum war der Heimsieg das erwünschte Geschenk seiner überlegen auftretenden Mannschaft zum 47. Geburtstag. Der Österreicher Michael Gregoritsch (18. Minute) und der bärenstarke Offensiv-Kollege Anton Kade (79.) durften sich vor 30.660 Zuschauern als Torschützen und Matchwinner feiern lassen. Nach der Pause war Schalke nach der Roten Karte für Ron Schallenberg nach einer Notbremse gegen Gregoritsch in Unterzahl verloren (63.). In der Nachspielzeit traf Joker Rodrigo Ribeiro (90.+2) noch zum 3:0.

Starker Kade macht in Überzahl alles klar

Die Augsburger drängten, verpassten es aber mehrfach, die Partie mit dem 2:0 zeitig zuzumachen. Das tat dann Kade - der beste Mann auf dem Platz. "Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können", betonte Kade und sagte angesprochen auf den Besuch von Bundestrainer Klopp: "Ich hatte noch keinen Kontakt, aber ich weiß, dass er hier ist. Und ich glaube, er hat ein cooles Spiel gesehen."

Klopp in Augsburg? Das überraschte dann doch. Aber der 59-Jährige wird am 27. September in der WWK Arena mit der Nationalelf in der Nations League gegen Griechenland sein erstes Heim-Länderspiel bestreiten. Da bot es sich an, die Verhältnisse vor Ort mal persönlich kennenzulernen. Und dazu womöglich zugleich einige interessante Spieler zu beobachten. FCA-Torwart Finn Dahmen gehörte unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann schon zum DFB-Kader.

Klopp sah in der ausverkauften Arena ein Spiel, das sofort Temperatur hatte. Und das lag auch am U21-Nationalspieler Kade. Der junge, pfeilschnelle Augsburger hatte zahlreiche gute Offensivszenen. Eine erste Vorlage von ihm verpasste Teamkollege Robin Fellhauer zwei Meter vor dem Schalker Tor (2.).

Über links bereitete Kade mit einem unwiderstehlichen Alleingang das erste Augsburger Saisontor von Gregoritsch vor. Der Mittelstürmer musste nur noch den Fuß hinhalten (18.). Später hätte Kade fast das 2:0 erzielt (29.). Der 22-Jährige scheiterte aber am gut reagierenden Schalke-Torwart Loris Karius. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis das 2:0 fällt", sagte der Keeper nach dem Spiel.

Schalke vergibt einige Chancen

Der FCA spielte schnell und zielstrebig. Er bot aber auch defensiv einiges an, wenn die Schalker mit Tempo kombinierten. Augsburgs Abwehrchef Chrislain Matsima konnte für den schon geschlagenen Torwart Dahmen einen Schuss von Schalker-Stürmer Moussa Sylla kurz vor der Linie klären (6.). Bei der folgenden Ecke parierte Dahmen einen Kopfball von Ron Schallenberg. Auf Zuspiel von Sylla vergab Adil Aouchiche noch eine Ausgleichschance (41.).

Nach der Pause waren die Augsburger wieder zuerst am Drücker. Kade köpfte - der einst beim FC Liverpool unter Klopp spielende Karius lenkte den Ball mit der Hand soeben über die Latte (47.). Wo blieb die Schalker Antwort? Sie blieb aus. Erst recht nach dem Platzverweis von Schallenberg.

Kurz davor hatte Trainer Miron Luslic dreimal gewechselt, der 40 Jahre alte Stürmer Edin Dzeko kam aber erst in Minute 76. Das Bundesliga-Comeback des Bosniers nach fünfzehneinhalb Jahren brachte nichts mehr. Er war kam auf dem Platz, da entschied Augsburgs Kade das Spiel mit dem 2:0, ehe auch noch Ribeiro traf.