Klopp scherzt mit Sanitäterin: "Dreh di um"

Jürgen Klopp hat nach dem Nations-League-Sieg in Belgrad beste Laune. Der Bundestrainer sorgt beim Regenerationstraining in Franken für Erinnerungsmomente am Fließband.

Herzogenaurach

Mit seinem so typischen Grinsen im Gesicht scherzte Jürgen Klopp bei der öffentlichen Regenerationseinheit nach dem Nations-League-Sieg in Belgrad mit einer Sanitäterin. Der frühere Erfolgscoach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool brachte die Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes im Adi-Dassler-Stadion für ein Erinnerungsfoto selbst in Position. "Dreh di um", forderte Klopp sie im besten bayerischen Dialekt auf dem Trainingsgelände in Herzogenaurach auf.

Einen Tag nach dem 3:1 gegen Serbien hatte der Bundestrainer beste Laune. Er posierte nicht nur mit Sanitätern für Fotos, sondern schrieb auch Autogramme. Auf dem Rasen absolvierten Felix Nmecha & Co. bei Bibbertemperaturen ihre Einheit.

Abschied aus Franken

Die beiden Torhüter Alexander Nübel und Jonas Urbig standen zusammen mit zehn Feldspielern vor rund 3000 Zuschauern auf dem Gelände von Sportartikelhersteller Adidas auf dem Platz. Von den Einwechselspielern war zunächst nur Niclas Füllkrug aus Erholungsgründen nicht dabei, dafür war unter dem Flutlicht Wael Mohya mit von der Partie.

Nach mehr als 70 Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem DFB und Adidas. Von 2027 an rüstet das US-Unternehmen Nike die Nationalmannschaft aus. Klopp und seine Spieler bestreiten am Sonntag noch ein letztes Abschlusstraining in ihrem langjährigen fränkischen Stammquartier, ehe sie nach Berlin fliegen. Dort will das DFB-Team mit einem Sieg gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ARD) das Viertelfinale in der Nations League perfekt machen.

Kimmich macht Fans mit Bällen froh

Nach knapp 45 Minuten nach dem offiziellen Trainingsbeginn kamen auch die Spieler am Platz an, die gegen Serbien maßgeblich für deutschen Fußballspaß gesorgt hatten. Torhüter Marc-André ter Stegen, Torschütze Brajan Gruda und Aleksandar Pavlovic waren die ersten, die Autogramme schrieben. Anschließend kamen auch noch Joshua Kimmich und Jonathan Tah, um Bälle unter die jubelnden Fans zu bringen.