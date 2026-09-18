Klopp nominiert, Baum schwärmt: FCA-Shootingstar Behrens

Wie hat sich Augsburg-Youngster Behrens so schnell in den Fokus von Bundestrainer Klopp gespielt? Trainer Baum gerät bei seinem Linksverteidiger ins Schwärmen.

Jürgen Klopp stellte erst einmal eine Sache klar. "Hennes Behrens", sagte der Bundestrainer, "nicht Hannes, sondern Hennes." Beim FC Augsburg muss man den Namen des Shootingstars nicht mehr buchstabieren - in Schwaben hat sich der Neuzugang schnell in den Fokus gespielt.

Dass der Linksverteidiger mit 21 Jahren nun sogar zur Fußball-Nationalmannschaft eingeladen wird, ist ein bemerkenswerter Höhepunkt dessen noch junger Karriere. Für Behrens "geht ein Traum in Erfüllung", wie er selbst sagte.

FCA-Trainer Manuel Baum sagte zur DFB-Nominierung von Behrens und auch von Torhüter Finn Dahmen: "Wir haben uns alle mega gefreut." Während ein Anruf Klopps bei dem Augsburger Keeper zu erwarten war - schließlich hat Dahmen bereits DFB-Erfahrung und einen bärenstarken Saisonstart hingelegt - wurden von der Nominierung von Youngster Behrens einige überrascht.

1a-Auftritt vor den Augen von Klopp

Ob der gebürtige Frankfurter am vorigen Wochenende schon etwas ahnte oder gar wusste, als er nach dem 2:2 gegen Bayer Leverkusen breit grinsend zu den Reportern sprach? "Ich freue mich, dass ich hier bin, dass wir so eine coole Mannschaft haben und blicke zuversichtlich in die Zukunft", sagte Behrens da.

Reist im Alter von 21 Jahren erstmals zur Nationalmannschaft: Augsburg-Profi Hennes Behrens. (Archivbild) © Harry Langer/dpa

Und wie sich die Augsburger erst freuen: Nach seinem Wechsel von Hoffenheim in die Fuggerstadt im Sommer wurde Behrens sofort Stammspieler auf der linken Seite und verpasste bislang keine Minute. Gleich im ersten Ligamatch gegen Schalke 04 überragte er und beeindruckte Bundestrainer Klopp auf der Tribüne. Gegen Leverkusen legte er Stürmer Michael Gregoritsch ein Tor mit einem sehenswerten Steckpass auf. "Ja, war echt ganz schön", meinte er.

Baum lobt Behrens: Gegen Spielende sogar noch besser

Trainer Baum gerät ins Schwärmen, wenn er über seinen Schützling spricht. Behrens sei ein Paradebeispiel für die neuen deutschen Tugenden, wie er sagte. "Der lebt 24 Stunden dafür. Wenn man ihn auf dem Platz anschaut, rennt er über zwölf Kilometer im Spiel, der lässt sich nicht abschütteln, der ist einfach immer an jedem Zweikampf dran und drin, ist ein super Energie gebender Teamplayer, auf den man sich einfach immer verlassen kann."

Augsburg-Trainer Manuel Baum hat derzeit gut lachen. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Darüber hinaus habe Behrens ein beeindruckendes Spielverständnis und taktisches Gefühl, "top, top", lobte Baum. "Und was auch ganz spannend ist: Über 90 Minuten hinweg habe ich immer das Gefühl, dass er im letzten Drittel der Spielzeit sogar noch besser wird." Und beidfüßig ist Behrens auch noch. "Insofern finde ich es wirklich logisch, dass er mit dabei ist", resümierte Baum.

"Noch viel Potenzial nach oben"

Bevor es für den in Hoffenheim ausgebildeten und vorige Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen Profi zur DFB-Auswahl nach Herzogenaurach geht, steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an. Nach sieben Punkten aus drei Partien und dem besten Saisonstart der Vereinshistorie soll der Höhenflug der Augsburger weitergehen.

Viel dürfte wieder von Hennes Behrens abhängen. Und dieser unterstrich, dass er noch viel besser sein kann. "Ich weiß natürlich, was noch fehlt und dass wirklich noch viel Potenzial nach oben ist", sagte er. "Aber daran arbeiten wir."