Klopp ist der wahrscheinlich mächtigste Bundestrainer in der Geschichte des DFB

Jürgen Klopp wird als Bundestrainer vorgestellt. Er ist nun der mächtigste Übungsleiter in der Geschichte des DFB, findet AZ-Sportchef Krischan Kaufmann.

Im großen Marvel-Universum gibt es die Comic-Reihe "The Avengers", eine Gruppe von Superhelden um ihren Anführer "Iron Man", die regelmäßig die Welt vor dem Bösen retten muss. Wer am Freitag die Inthronisation von Jürgen Klopp live und in Farbe miterleben durfte, konnte in der Frankfurter DFB-Zentrale leichte Avengers-Vibes verspüren.

Klopp soll DFB von der Mittelmäßigkeit erlösen

Denn das, was der neue Bundestrainer mit seinem großen Team um seine Co-Trainer Pep Lijnders, Peter Krawietz und Sven Bender und seinem Manager Mark Kosicke als externen Strategieberater plant, ist nichts weniger als den deutschen Fußball vom Bösen, in dem Fall der nun schon Jahre andauerenden Mittelmäßigkeit, zu erlösen. Das kann kloppen.

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Schließlich hatte der ehemalige Mainz-, BVB- und Liverpool-Coach bei all seinen Stationen langfristigen Erfolg und seine Spieler nachweislich besser gemacht. Zudem gilt der Nagelsmann-Nachfolger als Sympathieträger und Kumpeltyp. Klopp kann Fußball-Deutschland wieder emotionalisieren.

Klopp wurde mit der maximalen Prokura des DFB ausgestattet

Gleichzeitig aber wird der 59-Jährige nach dem dritten WM-Debakel in Folge jeden Stein umdrehen – und wurde dafür von den Verbandsbossen um Präsident Bernd Neuendorf mit der maximalen Prokura des DFB ausgestattet. Klopp ist nun der wahrscheinlich mächtigste Bundestrainer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.

Und nur so ist auch zu verstehen, warum er direkt bei seiner Antrittsrede mit mehreren Abschiedsszenarien drohte. Seine roten Linien in Richtung Medien und DFB lauten: "Wenn ihr euch danebenbenehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg! Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg!" Der deutsche Fußball braucht Klopp mehr als Klopp den deutschen Fußball – daran ließ der neue Heilsbringer am Freitag keinen Zweifel. Kann kloppen. Muss aber nicht.