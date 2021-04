Klauß über Aufstiegsrennen: "Verrückt da oben"

Der 1. FC Nürnberg will seinen starken Saisonendspurt auch gegen die Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. Der fränkische Traditionsverein empfängt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zunächst den Tabellenvierten Holstein Kiel. Anschließend tritt der "Club" am 10. Mai beim Dritten Hamburger SV an, ehe er im Heimspiel am 16. Mai auf Spitzenreiter VfL Bochum trifft. "Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen", verkündete Trainer Robert Klauß am Montag. Ziel sei es, noch "drei gute Wochen hinzulegen".

26. April 2021 - 12:49 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Robert Klauß steht im Stadion. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild