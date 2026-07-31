Klaus-Doppelpack: Fürth überrascht in Test gegen Freiburg

Greuther Fürth gewinnt ein Testspiel gegen einen Europacup-Teilnehmer. Ein Mittelfeldspieler wird zum Matchwinner.

Schruns

Die SpVgg Greuther Fürth hat im österreichischen Schruns einen überraschend klaren Testspiel-Sieg gegen den SC Freiburg gefeiert. Der Fußball-Zweitligist schlug den Europa-League-Finalisten mit 3:0. Die Partie wurde über 4 mal 30 Minuten ausgetragen und war die Generalprobe der Franken für den Meisterschaftsauftakt in der nächsten Woche in St. Pauli.

"Kleeblatt"-Kapitän Felix Klaus sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter früh für die Führung (5. Minute). Dem Fürther Mittelfeldspieler glückte der Doppelpack, als er im zweiten von vier Abschnitten auf 2:0 erhöhte (37.). Zudem traf Omar Sillah (91.). Ein Freiburger Treffer von Igor Matanovic zählte wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht (88).