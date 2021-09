Klara Bühl sagt für Qualifikationsspiele wegen Verletzung ab

Wegen einer Sprunggelenkverletzung fehlt Klara Bühl bei den bevorstehenden beiden WM-Qualifikationsspielen der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin des FC Bayern München sagte für die Partien gegen Bulgarien am 18. September in Cottbus und gegen Serbien am 21. September in Chemnitz ab, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben ihres Clubs fällt sie einige Wochen aus.

09. September 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Klara Bühl von Deutschland spielt den Ball. © Matthias Balk/dpa/archivbild