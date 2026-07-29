Keine Zukunft für Stürmer Higl bei Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth schafft Platz in ihrem Kader. Ein Angreifer verlässt die Franken.

Die SpVgg Greuther Fürth hat Stürmer Felix Higl abgegeben. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt der 29-Jährige zum Drittligisten Preußen Münster. Die Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Higl war erst im Sommer 2025 vom SSV Ulm nach Fürth gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Er fehlte auch schon in einem kurzfristig angesetzten Test gegen Paris FC (1:0).

"Felix möchte spielen und das wäre bei uns auch in der neuen Saison sehr schwer geworden. Er hat nun bei einem ambitionierten Drittligisten eine interessante Aufgabe", sagte Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer.