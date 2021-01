"Keine schöne Serie": Jahn Regensburg will Trendwende

Der SSV Jahn Regensburg strebt in einem richtungsweisenden Spiel die Trendwende an. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga soll am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen wieder ein Dreier her. "Wir haben eine Serie, die nicht gut, die nicht schön ist, in der wir nicht viele Punkte geholt haben", sagte Trainer Mersad Selimbegovic. Man habe gute Leistungen gezeigt, die aber nur "wenig Ertrag" gebracht hätten.

15. Januar 2021 - 16:49 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic von Regensburg steht vor einem Spiel im Stadion. © Armin Weigel/dpa/Archivbild