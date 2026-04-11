Kein Tor im Kellerduell zwischen Münster und Fürth

Der Letzte empfängt den Vorletzten: Im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga von Preußen Münster gegen Greuther Fürth ist kein Offensivspektakel zu erwarten. Am Ende gibt es keinen Sieger.

Münster

Schlusslicht Preußen Münster und die SpVgg Greuther Fürth treten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Im Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten kamen die Westfalen beim Heimdebüt von Neu-Trainer Alois Schwartz nicht über ein torloses Remis hinaus. Vor 10.279 Zuschauern in Münster boten beide Teams eine Partie auf mäßigem Niveau mit nur wenigen Torraumszenen.

Fürth startete schwungvoll in die Partie. Doch trotz spielerischer Überlegenheit waren die Franken in der Offensive zu fehlerhaft und daher harmlos. Die einzig nennenswerte Chance hatte Kapitän Branimir Hrgota, der in der 25. Minute mit einem straffen Distanzschuss mit links an Münsters Torhüter Johannes Schenk scheiterte.

Fürth-Keeper mit Glanztat

Die Hausherren hingegen agierten abwartend und vornehmlich auf die Defensive bedacht. Wenn es nach vorn ging, dann überfallartig über die linke Seite. Von dort brachte Charalambos Makridis den Ball in der 38. Minute scharf in den Fürther Strafraum, doch die Direktabnahme von Etienne Amenyido ging deutlich neben das Tor.

Auch im zweiten Durchgang blieben beide Teams ihren jeweiligen Linien treu. Gegen die dicht gestaffelte Preußen-Abwehr fehlten Fürth Kreativität und Durchschlagskraft für einen Torerfolg. Auf der anderen Seite vergab Joshua Mees (55.) kurz hintereinander zwei gute Möglichkeiten. Silas Prüfrock verhinderte mit einer Glanzparade gegen Amenyido (62.) aus Nahdistanz die Führung für Preußen.