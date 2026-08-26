Kein Freundschaftsspiel: Greuther Fürth ist gewarnt

Von einem perfekten Saisonstart sind die Franken weit entfernt. Und nun muss man nach Cottbus, wo die Stimmung heiß werden kann.

Vor dem Zweitliga-Spiel von Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Aufsteiger FC Energie Cottbus hat Trainer Heiko Vogel eine klare Ansage gemacht. "Es wird definitiv kein Freundschaftsspiel im Stadion der Freundschaft. Dort wird eine fantastische Stimmung herrschen", sagte er in einer Pressekonferenz. Zwar haben die Franken eine klar bessere Bilanz in den bisherigen 20 Begegnungen aufzuweisen - 12 Siege bei fünf Niederlagen - doch die zählt nicht.

"Sie haben daheim gegen Hannover gewonnen und der Trainer war nicht zufrieden. Das sagt alles", meinte Vogel. Man müsse die Schwachpunkte des Gegners bespielen und dann das eigene Spiel durchbringen.

Nur ein Punkt aus den Begegnungen gegen St. Pauli (1:1) und den 1. FC Nürnberg (2:4), dazu die Pokal-Niederlage gegen den VfL Bochum (0:1) - den Saisonstart hatten sich die Fürther anders vorgestellt. "Das eine sind die Ergebnisse, das andere die Spiele", sagte Vogel und verwies darauf, dass die Leistung gestimmt habe. "Wir wissen ja, gegen wen wir gespielt haben. Und wenn wir die Leistungen weiter bringen, werden auch die Punkte kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit", betonte der Coach.