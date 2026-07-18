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Kein DFB-Vertreter beim WM-Finale

Bei der größten Show des Weltfußballs sitzt kein Mitglied des Führungszirkels des Deutschen Fußball-Bundes auf der Tribüne. Auch Präsident Neuendorf fehlt trotz seines FIFA-Jobs beim WM-Finale.
dpa |
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Auch der DFB-Präsident wird das WM-Finale nicht im Stadion verfolgen. (Archivbild)
Auch der DFB-Präsident wird das WM-Finale nicht im Stadion verfolgen. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und die deutschen Fußball-Spitzenfunktionäre verzichten auf einen Besuch des WM-Endspiels. Wie der Deutsche Fußball-Bund auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wird kein Verbandsvertreter und somit auch nicht Neuendorf oder dessen Stellvertreter Hans-Joachim Watzke die Partie zwischen Argentinien und Spanien am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in der riesigen Arena in East Rutherford verfolgen. 

Neuendorf hätte als Mitglied des FIFA-Councils um Weltverbandschef Gianni Infantino einen reservierten Platz auf der Ehrentribüne. Watzke gehört als deutsches Mitglied der UEFA-Exekutive ebenfalls zum Führungszirkel der internationalen Fußball-Funktionäre. Das Top-Event zum Abschluss der XXL-WM, das auch US-Präsident Donald Trump als Ehrengast im Stadion verfolgt, ist ein Stelldichein der wichtigste Entscheider im Weltfußball. 

Deutsches Aus als letztes WM-Spiel

Bereits nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Zwischenrunde durch das 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay und der schnellen Rückkehr nach Deutschland hatte es vom DFB geheißen, dass Neuendorf keine WM-Spiele mehr besuchen werde. Dies gilt nun auch für das Finale.

Infantino zelebriert seine Besuche bei den WM-Spielen. (Archivibild)
Infantino zelebriert seine Besuche bei den WM-Spielen. (Archivibild) © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Gewöhnlich saßen mehrere Council-Mitglieder bei den Partien auf den VIP-Tribünen. In dieser Woche hatte der DFB bestätigt, dass er im Gegensatz zu der überragenden Mehrheit der nationalen Fußball-Verbände bisher kein Unterstützerschreiben für die angestrebte Wiederwahl von FIFA-Boss Infantino im März 2027 unterzeichnet hat.

US-Reise nur für Klopp

Neuendorf und Watzke waren in der Vorwoche nochmals nach New York geflogen - allerdings nicht um Fußball zu schauen, sondern um in einem Flughafenhotel mit Top-Kandidat Jürgen Klopp über das von allen Seiten erhoffte Engagement als Bundestrainer zu sprechen. Klopp wird im Gegensatz zum deutschen Fußball-Führungszirkel auch beim WM-Finale live dabei sein - als Experte von MagentaTV. 

In Per Mertesacker trifft er dort auf einen ZDF-Kollegen, der als möglicher Kandidat für einen Posten rund um die Nationalmannschaft, zum Beispiel als DFB-Geschäftsführer, gilt. Mertesacker hatte bislang aus dem ZDF-Studio in Deutschland die WM analysiert, ist beim Finale aber mit seinem Kollegen Christoph Kramer in den USA dabei.

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