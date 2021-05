Kein "Club-"Abschiedsspiel für Ex-Kapitän Behrens

Der ehemalige Kapitän Hanno Behrens kann in den letzten beiden Saisonspielen des 1. FC Nürnberg nicht mehr auflaufen und bekommt damit vor seinem Weggang kein Abschiedsspiel mehr. "Das ist ganz bitter. Ich hatte fest vor, Hanno von Anfang an auflaufen zu lassen", sagte Trainer Robert Klauß vor der Heimpartie in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum. "Das wollten wir ihm geben, das hatte er sich verdient."

14. Mai 2021 - 15:20 Uhr | dpa

Der Nürnberger Hanno Behrens fasst sich an den Kopf. © Daniel Karmann/dpa/archivbild