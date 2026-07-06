Kein Bundesliga-Einsatz: Augsburg gibt Sorg wieder ab

Der FC Augsburg gibt Abwehr-Teenager Oliver Sorg nach einem Jahr wieder ab. Den Österreicher zieht es zurück in die Heimat.

Augsburg

Der FC Augsburg hat Oliver Sorg nach nur einem Jahr ohne Einsatz in der Fußball-Bundesliga wieder abgegeben. Der 18 Jahre alte Österreicher wechselt zurück in seine Heimat zum Bundesligisten SV Ried. Über die Modalitäten des Transfers gaben die Vereine keine Details bekannt.

Der Außenverteidiger war im vorigen Sommer von Sturm Graz nach Augsburg gekommen. Dort war er vor allem für die U23 eingeplant, sollte aber auch an die Profis herangeführt werden. Sorg stand dann aber nur einmal im A-Kader für ein Bundesligaspiel - zum Einsatz kam er nicht. Er bestritt in der Regionalliga 25 Partien für die U23 und zudem sechs Matches für die U19.