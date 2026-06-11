Karl-Nachrücker Ouédraogo: "Er hat mich gefragt, ob ich betrunken bin"

Assan Ouédraogo ist nach der Verletzung von Lennart Karl für die WM 2026 nachnominiert worden. Dem DFB-Team tut der Youngster mit seiner Frische und Unbekümmertheit gut.

Als Julian Nagelsmann bei Assan Ouédraogo anrief, um den 20-Jährigen von RB Leipzig nach der Verletzung von Lennart Karl doch noch für die WM zu nominieren, wusste der Youngster erst gar nicht, wohin mit sich. "Ich lag auf der Liege und war unfassbar am Chillen mit meinen Jungs. Dann kam der Anruf und ich war von null auf 180, eine Emotionsexplosion", erzählte Ouédraogo im DFB-Camp in Winston-Salem von dem besonderen Moment in seinem Marbella-Urlaub. Er sei dann "um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört".

Das Gespräch mit Nagelsmann dauerte aber noch ein bisschen länger, wie Ouédraogo grinsend verriet: "Er mich noch gefragt, ob ich betrunken bin. Ich trinke aber so oder so nicht und habe direkt gesagt: Passt alles." Es war nicht das einzige Mal, dass im Pressekonferenz-Raum der Lake Forest University, der sonst ein Hörsaal ist, gelacht wurde. Ouédraogo gab mit seinem acht Jahre älteren Leipzig-Kollegen David Raum ein lustiges Duo ab, beide lobten sich gegenseitig, kommentierten ihre jeweiligen Antworten, scherzten mit den Reportern. Ein Hinweis, wie gut die Stimmung im DFB-Team derzeit offenbar ist.

Ouédraogo kennt Karl noch gar nicht persönlich

Zuvor war es auf dem Trainingsplatz mächtig zur Sache gegangen, die Mischung aus An- und Entspannung stimmt also. "Wir haben eine geile Intensität im Training", sagte Raum. "Mit dem Kader, dem Trainerteam und dem Team ums Team herum sind die Vorzeichen sehr gut, dass wir weit kommen. Wir sind Deutschland – und wenn man in so ein Turnier geht, will man das Maximum." Den Titel, den fünften Stern. Forsch, forsch. . . Aber genau dieser Ehrgeiz zeichnet Raum aus. Auch wenn er seinen Stammplatz als Linksverteidiger vorerst an Nathaniel Brown verloren hat, geht er motiviert voran. Gut so!

Nachzügler Ouédraogo, der für den untröstlichen Karl ins Aufgebot rückte und den Bayern-Youngster persönlich gar nicht kennt ("Wir sind uns ehrlich gesagt noch nie über den Weg gelaufen"), war sogar schon mal Weltmeister: mit der U17 im Jahr 2023. "Das war in dem Moment schon krass, aber man kann es gar nicht vergleichen mit dem, was hier abgeht. Das ist das Gleiche mal 15", sagte Ouédraogo zu seinen Eindrücken in der WM-Vorbereitung. "So eine WM mit den Senioren ist das Krasseste, was man holen kann. Der WM-Titel ist das Maximum."

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Mit den SENIOREN – wieder wurde im Plenum gelacht. Es war für jeden Anwesenden gut zu erkennen, wie Ouédraogo dem Team mit seiner Frische und Unbekümmertheit guttun kann. Zumal er auf dem Platz ein Hochbegabter ist. "Ich würde mich selbst als unberechenbar beschreiben – Freestyle", sagte der offensive Mittelfeldspieler, der im November 2025 im A-Team debütiert hatte und beim 6:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei direkt sein erstes Länderspieltor erzielte: "Eine Stärke von mir sind Dribblings."

Sané startet wohl gegen Curacao oder überrascht Nagelsmann mit Ouédraogo?

Damit ähnelt er Karl, der ohne seine schwere Muskelverletzung gesetzt gewesen wäre als Rechtsaußen beim WM-Auftakt gegen Curacao am Samstag (19 Uhr/MESZ). Nun startet wohl Leroy Sané – oder überrascht Nagelsmann mit Ouédraogo? "Ich bin voll im Saft", sagte der Leipziger. Nur eine Woche habe er kein Fußball gespielt in Marbella. Kein Problem für einen 20-Jährigen. "Assan gibt uns viel, neben dem Platz und auf dem Platz", schwärmte Raum von seinem Kollegen: "Er ist ein gut erzogener Junge, der weiß, wie man sich in einer Gruppe verfällt. Im Spiel kann er aber auch wehtun."

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Vergessen ist die Leidenszeit zwischen November und März, als Ouédraogo am Knie verletzt war und immer wieder Rückschläge hinnehmen musste. "Trotz der Verletzungen ist das die beste Saison meines Lebens", sagte er. Und die soll jetzt bei der WM gekrönt werden.