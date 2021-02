Kapitän Valentini beim 1. FC Nürnberg wieder im Teamtraining

Kapitän Enrico Valentini ist beim 1. FC Nürnberg wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, konnte der 31-Jährige die gesamte Einheit am Mittwoch mitmachen. Der Rechtsverteidiger hatte zuletzt wegen einer Zerrung im Oberschenkel pausieren müssen. Am Sonntag tritt der "Club" beim Karlsruher SC an.

17. Februar 2021 - 13:10 Uhr | dpa

Der Nürnberger Enrico Valentini (l) kämpft mit Valmir Sulejmani von Hannover 96 um den Ball. © Daniel Karmann/dpa