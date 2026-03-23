"Kann man ja mittlerweile nichts mehr glauben": Basler kritisiert Nagelsmann scharf

Julian Nagelsmann bereitet sich mit seinem Team auf die Länderspiele gegen Ghana und die Schweiz vor. Auch Antonio Rüdiger und Leroy Sané sind dabei. Das regt Mario Basler auf.

München

Der frühere Nationalspieler Mario Basler hat Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Deutschen Fußball-Bund scharf kritisiert. "Julian Nagelsmann kann man ja mittlerweile nichts mehr glauben; nach dem, was er ja alles von sich gegeben hat, dass er nur noch auf Spieler setzt, die zusammengehören", sagte Basler in der Bayern-1-Sendung "Heute im Stadion".

Rüdiger? Sané? Das ärgert Basler

Die Nominierungen von Antonio Rüdiger (33) und Leroy Sané (30) für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana stoßen bei Basler bitter auf. "Er hat sich bei mir völlig unglaubwürdig gemacht, weil er einfach einen Rüdiger wieder einlädt, der auf Bewährung gespielt hat. Einen Sané, der bei einem Zweitliga-Verein Galatasaray spielt und in der Champions League nicht mehr auf dem Platz steht, dass solche Spieler noch eingeladen werden", sagte der 57-Jährige laut BR bei der Sendung.

Innenverteidiger Rüdiger von Real Madrid war in der Vergangenheit wiederholt mit Verfehlungen aufgefallen. In seinem Club scheint das Thema aber längst erledigt. "Ich für meinen Teil würde Rüdiger eine Statue errichten und sie im Garten aufstellen", schwärmte Real-Trainer Álvaro Arbeloa kürzlich. Rüdiger sei ein Vorbild, an dem sich junge Spieler orientieren könnten.

Sanés bisherige Bilanz bei Galatasaray

Sané wechselte im vergangenen Sommer vom FC Bayern München zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. Er kam in dieser Saison in zehn von zwölf möglichen Champions-League-Partien zum Einsatz, blieb dabei aber torlos und lieferte zwei Vorlagen. In der Liga durfte der Offensivspieler 21 Mal ran, traf sechsmal und gab vier Assists.

Insgesamt kritisierte Basler den DFB. "Ich finde, die treten diese Werte, die sie irgendwann einmal vorgegeben haben, gerade mit Füßen, wenn man einen Spieler wie Rüdiger wieder einlädt. Ich finde es eine absolute Schweinerei", sagte Basler.

Auch für sich zog er eine Konsequenz. "Ich glaube auch dem DFB nichts mehr. Ich habe auch meine Mitgliedschaft für die Fußball-Lehrer-Lizenz gekündigt. Die bekommen von mir nicht einen Euro mehr. Für mich ist der DFB erledigt", sagte Basler, der einst selbst wegen Eskapaden für Schlagzeilen während seiner Karriere gesorgt hatte.

Basler mit Prognose zur Nagelsmann-Zukunft

Basler gab zudem eine Prognose für die Zukunft des Bundestrainers ab. "Wenn ich so die Interviews von Nagelsmann gehört habe, vermute ich mal, dass er nach der WM zurücktritt", sagte der 30-malige Nationalspieler. Nagelsmanns Vertrag läuft bis ins Jahr 2028.

Große Erwartungen an ein gutes WM-Abschneiden der Nationalmannschaft beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hat Basler nicht. "Ich würde mich ja schon mal freuen, wenn wir vielleicht mal wieder ein Viertelfinale erreichen würden. Die Mannschaft hat es drauf, wenn alle Spieler fit sind", sagte der langjährige Bundesliga-Profi. "Aber mit dem Kader, Sané, Rüdiger, würde ich mich wundern."