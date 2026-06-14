Manuel Neuer steht gegen Curacao erstmals seit 2024 im DFB-Tor. Der Keeper: "Wir sind alle voller Energie."

Gelassen schlenderte Manuel Neuer um 10.19 Uhr Ortszeit durch die Katakomben des Houston Stadiums. Aufregung war ihm vor seinem ersten DFB-Spiel seit 2024 nicht anzumerken. Neuer war die Ruhe in Person. Gut, der Gegner Curacao zählt bekanntermaßen nicht zu den Top-Nationen der WM. Trotzdem ist die Partie für den Keeper wichtig.

Neuer: "Ich kann spielen, also ist alles gut"

Es gibt die Antwort auf die große Frage: Hält die Wade der Nation bei Spielbelastung? Seit dem 34. Spieltag der Bundesliga beim FC Bayern konnte Neuer keine Spielpraxis sammeln, in den beiden Testspielen gegen Finnland und die USA stand Oliver Baumann im Gehäuse. "Ich kann spielen, also ist alles gut. Ich habe die Belastungsproben bestanden und freue mich jetzt in das Spiel zu gehen", meinte Neuer nun bei "Magenta".

Er ist heiß auf die WM mit dem DFB-Team. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann freut sich, Neuer in der Startelf zu haben. "Manu hat eine riesige Turniererfahrung", so der DFB-Coach: "Die ist nicht nur im Spiel wichtig. Er kann noch ein paar Worte an das Team richten. Es gibt einige Debütanten, nicht nur mich. Da ist Manu schon jemand, der viel mitbringt, von positiven Momenten bis hin zu sehr negativen Erlebnissen."

Nagelsmann: "Er ist ein beruhigender Faktor"

Nagelsmann weiter: "Er ist ein beruhigender Faktor. Und er ist einer der besten Torhüter der Welt." Ob er das schon gegen den Underdog zeigen muss?