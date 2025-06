Kader schrumpft: Nächster Ausfall für Nagelsmann

Erst Amiri, dann Bisseck, jetzt Burkardt: In der Vorbereitung auf das Final Four der Nations League muss der Bundestrainer mit Verletzungen leben. Noch hat er 24 Mann fürs Portugal-Spiel.

Julian Nagelsmann in Aktion beim Training in Herzogenaurach.

Herzogenaurach

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das Finalturnier der Nations League den nächsten Ausfall hinnehmen. Jonathan Burkardt von Mainz 05 hat sich im Training am Sonntag eine Risswunde an der Ferse zugezogen. Diese musste nach DFB-Angaben genäht werden und macht nun eine Trainingspause erforderlich. Der 24 Jahre alte Angreifer hat das DFB-Quartier in Herzogenaurach bereits verlassen, teilte der Verband mit.

Zuvor waren bereits der ebenfalls für Mainz aktive Mittelfeldspieler Nadiem Amiri (Adduktorenbeschwerden) und der im Champions-League-Finale am Oberschenkel verletzte Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand ausgefallen.

Nur Kehrer nachnominiert

Nagelsmann verzichtete auf eine weitere Nachnominierung. Für Bisseck hatte er Abwehrspieler Thilo Kehrer von der AS Monaco zum Team nachgeholt. Das DFB-Team geht damit das Halbfinale gegen Portugal am Mittwochabend in München sowie das Endspiel oder das Spiel um Platz drei weitere vier Tage später vorerst mit einem 24-Mann-Kader an.

Burkardt war ohnehin erst nachträglich ins Aufgebot gerutscht. Der mit 18 Treffern erfolgreichste deutsche Torschütze der vergangenen Saison war von Nagelsmann für Mittelfeldspieler Angelo Stiller nachnominiert worden, der nach dem Gewinn des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart wegen einer schon zuvor erlittenen Fußverletzung für die Nations-League-Partien absagen musste.