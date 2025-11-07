AZ-Plus

Joker Dehm beschert Fürth späten Sieg gegen Münster

Thomas Kleine hat die Fürther Negativserie beendet. Beim 1:0 gegen Preußen Münster jubelt der Trainer in der Nachspielzeit nach einem Joker-Tor.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Fürths Trainer Thomas Kleine in Aktion am Spielfeldrand.
Fürths Trainer Thomas Kleine in Aktion am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa
Fürth

Ein Traumtor von Joker Jannik Dehm hat Trainer Thomas Kleine und der SpVgg Greuther Fürth das dringend benötigte Erfolgserlebnis in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Nach zuvor fünf sieglosen Liga-Partien besiegten die Franken am Freitagabend Preußen Münster mit 1:0 (0:0). 

Nach einem Einwurf traf der eingewechselte Dehm in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem fulminanten Weitschuss. Davor hatten Kleine und Fürth Pech: Gleich zwei Abseitstore zählten vor 10.175 Zuschauern im Sportpark Ronhof nach der Videoüberprüfung nicht. 

Nach dem schönsten Angriffszug der ersten Hälfte über die Offensivakteure Noel Futkeu, Branimir Hrgota und Felix Klaus landete der Ball nämlich im Netz. Doch beim präzisen Zuspiel von Klaus auf Futkeu stand der Mittelstürmer in der 28. Minute bei seinem erfolgreichen Abschluss hauchdünn im Abseits, wie die Video-Überprüfung ergab. In der 89. Minute war die Abseitsstellung beim Treffer des eingewechselten Aaron Keller deutlicher.

Pfostentreffer von Münsters Kapitän

Die personell arg gebeutelten Gäste setzten ihr Augenmerk auf eine gute defensive Organisation. Das Fürther Tor bedrohten sie erst nach der Pause mehr. Den Siegtreffer hätte in der 87. Minute beinahe Kapitän Jorrit Hendrix erzielt. Doch seinen Schuss lenkte Fürths Torwart Silas Prüfrock an den Pfosten. Mehr Schussglück hatte dann Dehm beim letzten Fürther Versuch.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.