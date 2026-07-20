Jetzt schon klar: TV-Rechte an der WM 2030 bereits verkauft

Erneut haben die Öffentlich-Rechtlichen das Nachsehen: Wie nun bekannt wurde, konnte sich die Telekom erneut die Rechte für alle Partien der kommenden Fußball-WM sichern. Alle Partien der Jubiläumsausgabe des größten Fußballturniers wird es erneut nur bei MagentaTV geben.

Das Magenta-Experten-Team zur WM 2026. Auch 2030 wird die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren bei dem Telekom-eigenen Bezahlangebot zu sehen sein.

Die Telekom baut ihren Bezahlsender MagentaTV weiter als wichtigen Anbieter großer Sportereignisse aus. Vor Beginn der Final-Partie, in der Spanien Titelverteidiger Argentinien bezwang, verkündete Telekom-Deutschland-Chef Rodrigo Diehl: "Wir haben die Rechte für die WM in 2030 erworben." Die Verträge seien schon unterschrieben.

Damit werden erneut alle Partien des größten Fußballfests der Welt ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein. Bereits die WM 2026 war vollständig nur bei dem Telekom-eigenen Bezahlsender zu sehen. Zwar waren 60 der 104 Spiele dank einer Sub-Lizenz auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF zu sehen. Die restlichen 44 Partien strahlte aber ausschließlich das Bezahlangebot von MagentaTV aus.

Auch die EM 2028 gibt es komplett nur bei MagentaTV

Ein ähnliches Modell ist auch 2030 denkbar, eine Bestätigung seitens ARD und ZDF für einen ähnlichen Deal gibt es jedoch bislang nicht. Die öffentlich-rechtlichen Sender waren Medienberichten zufolge ebenfalls an den Rechten an der WM interessiert.

Bei dem nächsten Turnier handelt es sich um eine besondere Jubiläumsausgabe eines der größten Sportereignisse der Welt: Die erste WM fand 1930 in Uruguay statt - 2030 feiert das Event also sein 100-Jähriges. An der Austragung werden auch die beiden damaligen Finalteams beteiligt sein: Damals unterlag Argentinien dem Gastgeberland mit 4:2. Neben Uruguay und Argentinien wird es auch Spiele in Spanien, Portugal, Marokko und Paraguay geben.

Schon vorher wird es ein besonders Fußballereignis exklusiv bei MagentaTV zu sehen geben: Die Rechte für die Europameisterschaft der Herren in Großbritannien und Irland liegen auch bei der Telekom.