Jahn will gegen Bielefeld "einen Schritt mehr machen"

Der SSV Jahn Regensburg will nach dem erfolgreichen Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga in seinem ersten Auswärtsspiel noch mehr Einsatz zeigen. "Wir müssen dranbleiben und noch einen Schritt mehr machen", forderte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem schweren Gastspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld. Der Bundesliga-Absteiger des neuen Trainers Uli Forte hatte seinen Start beim 1:2 gegen den SV Sandhausen verpatzt.

22. Juli 2022 - 12:27 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic von Regensburg steht am Spielfeldrand. © Armin Weigel/dpa/Archivbild