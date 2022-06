Jahn-Trainer über Saisonziel: "Schnell 40 Punkte holen"

Der SSV Jahn Regensburg geht mit gewohnt verhaltenen Ambitionen in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. "An unserem Ziel ist nicht zu rütteln: Möglichst schnell 40 Punkte holen", sagte Trainer Mersad Selimbegovic der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag). Die Mannschaft wolle "möglichst schnell weg von den Plätzen, die Kopfschmerzen bereiten". Vergangene Spielzeit hatte der Jahn nach enttäuschender Rückrunde erst am 32. Spieltag die 40-Punkte-Marke erreicht und damit den Klassenerhalt bejubelt.

28. Juni 2022 - 09:42 Uhr | dpa

Regenburgs Trainer Mersad Selimbegovic gestikuliert an der Seitenlinie. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild