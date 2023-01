Jahn schlägt sich selbst: Niederlage bei Tabellenführer

Der SSV Jahn Regensburg hat den Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Beim 0:2 (0:2) gegen Tabellenführer SV Darmstadt schlugen sich die Oberpfälzer am Samstag dabei auch selbst. Die Tore für die überlegenen Darmstädter erzielten vor 15.798 Zuschauern am Böllenfalltor Braydon Manu (18. Minute) und Fabian Holland (29.).

28. Januar 2023 - 15:22 Uhr | dpa

Regensburgs Konrad Faber enttäuscht nach der Niederlage gegen Darmstadt. © Hasan Bratic/dpa