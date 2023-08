Jahn Regensburg vor Duell gegen Magdeburg

Der SSV Jahn Regensburg sieht sich auch für ein mögliches Elfmeterschießen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg bestens aufgestellt. Nach jedem Training würden seine Spieler ohnehin eine kleine Einheit mit Elfmeterschießen oder dem Versenken von Freistößen dranhängen, erzählte Trainer Joe Enochs amüsiert vor der Heimpartie am Montag (18.00 Uhr), stellte aber klar: "Wir würden gerne das Spiel in 90 Minuten für uns entscheiden."

13. August 2023 - 13:09 Uhr | dpa

Regensburgs Trainer Joe Enochs gestikuliert. © Tom Weller/dpa