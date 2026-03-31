Jahn Regensburg verpflichtet Hildmann als neuen Chefcoach

Der Jahn hat wieder einen neuen Chefcoach. Sascha Hildmann heuert in Regensburg an. Er zeigte in seiner Trainer-Vita bereits, wie man aufsteigt.

Regensburg

Sascha Hildmann wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Michael Wimmer an, der die Oberpfälzer zuletzt auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Er unterschrieb einen Vertrag über gut zwei Jahre bis Ende Juni 2028.

Hildmann war bis zum vorigen Frühjahr Chefcoach bei Preußen Münster, wo er von 2020 an zunächst in der Regionalliga aktiv war und es dann dank eines Durchmarsches bis in die 2. Bundesliga schaffte. Im April 2025 wurde er dann freigestellt, als Münster auf einen Abstiegsplatz rutschte. Zuvor war er Cheftrainer bei seinem Heimatverein 1. FC Kaiserslautern gewesen.

Sportchef: Passt inhaltlich und zwischenmenschlich

Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagte, dass Hildmann "sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch im zwischenmenschlichen Bereich sehr gut zu uns passt". Der neue Coach selbst unterstrich, dass er großen Wert lege "auf eine hohe Mentalität sowie eine ausgeprägte Eigenmotivation der Spieler, die in jedem Training und jedem Spiel alles für ihr Team und das Saisonziel geben".

Hildmann bringt Louis Cordes als Co-Trainer mit zum Jahn. Im Team bleiben darüber hinaus Munier Raychouni, Oliver Seitz, Simon Hecht und Philipp Tschauner. Raychouni hatte zuletzt als Interimscoach an der Seitenlinie gestanden, nachdem Wimmer den Verein verlassen hatte, um als Co-Trainer beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel anzuheuern.

Restliche Saison als Kennenlernphase

Mit 39 Punkten rangiert Regensburg als Zwölfter im Tabellenmittelfeld der 3. Liga; acht Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone komfortable 14 Punkte. Zu den Aufstiegsplätzen ist der Rückstand groß.

Hildmann wolle die restliche Saison deshalb vor allem das Team kennenlernen, wie er sagte. "Ich habe mich im Vorfeld viel über den SSV Jahn erkundigt und bin überzeugt, dass unsere gemeinsamen Werte und Ziele sehr gut zusammenpassen, um hier langfristig und nachhaltig etwas zu entwickeln."