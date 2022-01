Jahn Regensburg verliert Testspiel gegen Darmstadt 98

Darmstadt

Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel vor der Fortsetzung der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga beim Aufstiegskandidaten SV Darmstadt 98 verloren. Die Oberpfälzer verloren am Samstag gegen den Tabellenzweiten mit 2:4. Ausgetragen wurde das Vorbereitungsspiel in Darmstadt über viermal 30 Minuten.

Tim Skarke (15. Minute), Klaus Gjasula (30.), Phillip Tietz (42.) und Benjamin Goller (75.) erzielten die Tore beim Sieger. Für den Jahn waren Abwehrspieler Steve Breitkreuz (19.) und Angreifer David Otto (89.) erfolgreich.

Die Regensburger gehen als Tabellenachter in die verbleibenden 16 Partien. Erster Gegner des Teams von Trainer Mersad Selimbegovic nach der Winterpause ist am 16. Januar auswärts der SV Sandhausen.