Jahn Regensburg verliert nach kuriosem Eigentor

Der SSV Jahn Regensburg hat trotz einer richtig guten Auswärtsleistung nach einem kuriosen Eigentor bei den Seriensiegern des FC St. Pauli verloren. Die Hamburger feierten am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:0 (1:0) den neunten Erfolg nacheinander. In der Tabelle verbesserte sich St. Pauli auf Platz vier. Der Jahn verpasste es nach zuvor zwei Siegen, im Abstiegskampf erneut zu punkten.

01. April 2023 - 15:29 Uhr | dpa

Sankt Paulis Oladapo Afolayan (2.v.l) feiert nach dem Tor zum 1:0 gegen Regensburg. Das Tor wurde dann als Eigentor von Owusu gewertet. © Christian Charisius/dpa