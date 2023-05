Jahn Regensburg taumelt der 3. Liga entgegen: 0:2 in Rostock

Der SSV Jahn Regensburg taumelt dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga entgegen. Die Oberpfälzer verloren am Samstag beim direkten Konkurrenten Hansa Rostock mit 0:2 (0:1). Für die Gastgeber war es der dritte Sieg in der 2. Liga nacheinander. Kai Pröger (34. Minute) und John Verhoek (79.) erzielten vor über 24.000 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Mecklenburger. Der Jahn belegt weiter einen direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt zwei Punkte.

06. Mai 2023 - 15:10 Uhr | dpa

Rostocks Spieler bejubeln John Verhoek (l) nach dessen Treffer zum 2:0. © Gregor Fischer/dpa