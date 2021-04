Jahn Regensburg nach 1:3 in Hannover im Tabellenkeller

Der SSV Jahn Regensburg hat bei Hannover 96 nicht mit einem Befreiungsschlag überraschen können. Die Oberpfälzer verloren am Mittwochabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 (0:2). Die Niedersachsen gewannen nach zuvor acht Spielen ohne Sieg wieder. Die zunächst sehr einseitige Partie schien praktisch schon nach einer Viertelstunde entschieden, da Hannover durch Genki Haraguchi (1. Minute) und Hendrik Weydandt (14.) früh in Führung ging.

21. April 2021 - 21:31 Uhr | dpa

Hannovers Sei Muroya (r) und Regensburgs Charalambos Makridis kämpfen um den Ball. © Julian Stratenschulte/dpa