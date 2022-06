Jahn Regensburg mit Testspielsieg: Zwei Albers-Tore beim 7:1

Zum Ende der ersten Trainingswoche hat der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg sein erstes Tetspiel in der Saisonvorbereitung erfolgreich absolviert. Die Oberpfälzer gewannnen am Samstag in Tauberrettersheim gegen eine Auswahl aus dem Taubertal mit 7:1 (4:1). Der Jahn gastierte anlässlich des hundertjährigen Vereinsjubiläums des 1. FC Taubertal in Unterfranken.

18. Juni 2022 - 17:19 Uhr | dpa

Tauberrettersheim Der zweimal erfolgreiche Angreifer Andreas Albers sowie Minos Gouras, Jan Elvedi, Aygün Yildirim, Christian Schmidt und Prince Osei Owusu erzielten die Tore für das Team von Trainer Mersad Selimbegovic, der zur zweiten Hälfte komplett durchwechselte. Der Jahn startet in vier Wochen mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 in seine sechste Zweitliga-Saison nacheinander.