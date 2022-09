Jahn Regensburg mit Befreiungsschlag: 2:0 gegen St. Pauli

Der SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga durch einen Doppelpack von Kapitän Andreas Albers gegen den FC St. Pauli seine Pleitenserie beendet. Ein früher Foulelfmeter (8.) und ein Kopfball in der 41. Minute entschieden das Heimspiel am Sonntag beim 2:0 (2:0) gegen bemühte Hamburger bereits in der ersten Hälfte. Zuvor waren die Oberpfälzer in sechs Spielen hintereinander sieg- und torlos geblieben.

18. September 2022 - 15:56 Uhr | dpa

Spieler Regensburgs feiern das zweite Tor von Andreas Albers. © Sven Beyrich/dpa