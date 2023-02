Jahn Regensburg mehrere Wochen ohne Angreifer Owusu

Der SSV Jahn Regensburg muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Angreifer Prince Owusu punkten. Der 26 Jahre alte Profi hatte am Wochenende bei der Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld bei einem Zusammenprall einen Bruch des Augenhöhlenbodens zugezogen. Der Angreifer wurde bereits am Montag operiert, wie der Jahn einen Tag später mitteilte. Owusu werde "einige Wochen ausfallen", hieß es in der Vereinsmitteilung.

07. Februar 2023 - 12:36 Uhr | dpa

Prince Osei Owusu vom SSV Jahn Regensburg spielt den Ball. © Matthias Balk/dpa/Archivbild