Jahn Regensburg leiht Stürmer Schönfelder aus Bremen aus

Der SSV Jahn Regensburg formt kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie die Oberpfälzer am Freitag mitteilten, kommt Offensivspieler Oscar Schönfelder per Leihe für eine Saison vom Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen.

10. Juni 2022 - 11:55 Uhr | dpa

Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild