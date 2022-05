Jahn Regensburg holt Torwart Stojanovic von Middlesbrough

Der SSV Jahn Regensburg arbeitet weiter kräftig an seinem Kader für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. In Torhüter Dejan Stojanovic präsentierten die Oberpfälzer am Freitag bereits den dritten Neuzugang.

27. Mai 2022 - 10:29 Uhr | dpa

Dejan Stojanovic in Aktion für den FC Ingolstadt. © Matthias Balk/dpa/Archivbild