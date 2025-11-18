AZ-Plus

Jahn Regensburg holt Schmalhofer als Sportdirektor

Regensburg kämpft auch nach dem Abstieg in die 3. Liga schon wieder um den Klassenverbleib. Ein neuer Sportchef soll für Besserung sorgen.
dpa |
Fußball-Drittligist Jahn Regensburg hat einen neuen Sportdirektor. (Archivfoto)
Fußball-Drittligist Jahn Regensburg hat einen neuen Sportdirektor. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa
Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat Alexander Schmalhofer als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 38 Jahre alte Münchner war zuletzt bis zum Sommer bei Red Bull als Funktionär eines internationalen Teams unter anderem für die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York aktiv.

Philipp Hausner, der Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten, meinte, Schmalhofers "hohe Fachkompetenz, gepaart mit seiner konzeptbasierten und analytischen Arbeitsweise, seinen bisherigen Erfahrungen im Profifußball und seinem Netzwerk" werden dem Verein künftig sehr helfen.

Regensburg kämpft nach dem Abstieg aus der 2. Liga nun auch eine Etage drunter um den Klassenverbleib. Nach 14 Spielen stehen die Oberpfälzer auf Rang 16 mit nur einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

