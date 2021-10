Jahn Regensburg hat "viele Körner"

Der SSV Jahn Regensburg will trotz seines kraftraubenden Auftritts im DFB-Pokal auch zum Abschluss der Englischen Woche im Donau-Derby beim FC Ingolstadt wieder alles geben. "Wir haben es auch im letzten Jahr immer wieder bewiesen, dass wir in Teil drei der Englischen Woche viele Körner dabei haben und ein gutes Spiel abliefern können", sagte der etwas erkältete Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenletzten an diesem Sonntag (13.30 Uhr).

29. Oktober 2021 - 12:16 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic von Regensburg geht vor Spielbeginn über das Spielfeld. © Matthias Balk/dpa