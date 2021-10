Jahn Regensburg erkämpft 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen KSC

Tabellenführer SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga ein Remis gegen den Karlsruher SC gerettet. Die Oberpfälzer kamen am Samstag nach einem 0:2-Rückstand noch in die leidenschaftliche Partie zurück und erkämpften sich ein 2:2 (0:1). Vor 8790 Zuschauern brachten Marvin Wanitzek (14. Minute) und Marco Thiede (51.) die lange spielbestimmenden Karlsruher in Führung. Nach dem Einsatz des Video-Schiedsrichters gelang Andreas Albers (56. Handelfmeter) der Anschluss. Nur zwei Minuten später stellte Benedikt Gimber (58.) den Ausgleich her. Der Jahn bleibt erstmal Tabellenführer, der KSC verpasste seinen vierten Saisonsieg.

02. Oktober 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Benedikt Gimber von Regensburg (l) und Christoph Kobald von Karlsruhe kämpfen um den Ball. © Armin Weigel/dpa