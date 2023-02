Jahn Regensburg bleibt Abstiegskandidat: 0:1 in Karlsruhe

Der SSV Jahn Regensburg steckt weiter tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die seit Oktober sieglosen Oberpfälzer verloren am Freitag beim Karlsruher SC 0:1 (0:1) und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Siegtor für die Hausherren erzielte Mikkel Kaufmann (24. Minute). Gewinnt Sandhausen an diesem Samstag in Nürnberg, rutscht der Jahn sogar noch ans Ende des Tableaus.

24. Februar 2023 - 20:43 Uhr | dpa

Die Karlsruher bejubeln den Treffer zum 1:0 durch Mikkel Kaufmann (M). © Uli Deck/dpa