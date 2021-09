Jahn Regensburg bindet Albers: "Wichtige Weichenstellung"

Angreifer Andreas Albers spielt auch über die aktuelle Saison hinaus im Trikot des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Der 31 Jahre alte Däne hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. "Ich fühle mich sehr wohl beim Jahn und in dieser Mannschaft, deshalb ist mir die Entscheidung zur Verlängerung sportlich leichtgefallen", äußerte Albers in der Mitteilung.

30. September 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Andreas Albers von Regensburg. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Regensburg Albers, der zuletzt beim 3:2 gegen den FC Erzgebirge Aue das späte Siegtor geschossen hatte, war 2019 zu den Oberpfälzern gewechselt. Er hatte in der vergangenen Saison mit 13 Liga-Treffern maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen. "Seine Vertragsverlängerung ist deshalb eine wichtige und hoch erfreuliche Weichenstellung für die sportliche Zukunft unserer Mannschaft", sagte Geschäftsführer Christian Keller. © dpa-infocom, dpa:210930-99-429523/2