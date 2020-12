Jahn Regensburg beendet Schwarze Serie gegen Erzgebirge Aue

Der SSV Jahn Regensburg hat seinen Komplex gegen den FC Erzgebirge Aue abgelegt. Die Oberpfälzer bezwangen die Sachsen am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 (2:0). Mehr als 17 Jahre nach dem 1:0 in Aue waren die Regensburger diesmal wieder erfolgreich. Andreas Albers (8. Minute) und Sebastian Stolze (40./Foulelfmeter) trafen für die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic. Zudem vergaben die Oberpfälzer durch Max Besuschkow (12.) einen Handelfmeter. Mit 15 Punkten liegen die Regensburger im sicheren Mittelfeld.

06. Dezember 2020 - 15:49 Uhr | dpa

Regensburgs Sebastian Stolze (r) erzielt gegen Aues Torwart Martin Männel (2.v.l) das Tor zum 0:2. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa