Jahn Regensburg baut Führung um

Kurz vor dem Rückrundenstart werden beim SSV Jahn Regensburg personelle Weichen gestellt. Der Vorstandsvorsitzende geht, der Geschäftsführer verlängert.

Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg baut seine Führungsspitze um. Der frühere Spieler Oliver Hein ist künftig nicht mehr Vorstandsvorsitzender des Fußball-Drittligisten. Der 36-Jährige hat laut Mitteilung den Aufsichtsrat des SSV Jahn Regensburg e.V. rund um den Jahreswechsel aus persönlichen Gründen über seine Rückzugspläne informiert. Das Gremium kam diesem Wunsch nach.

Selbstständigkeit und Familie

Der frühere Jahn-Profi verlässt seinen "Herzensverein", weil er die Aufgabe nicht "mit der ungeteilten Energie und der zeitlichen Präsenz ausfüllen" könne, die diese erfordere. Wegen des Amtes habe der Aufbau seiner Selbstständigkeit wie auch seine Familie häufig zurückstehen müssen.

Die beiden verbleibenden Vorstandsmitglieder Philipp Hausner und Thomas Ebeling fungieren ab sofort als Übergangsvorstand. "Damit bleibt der SSV Jahn vollumfänglich handlungsfähig und kann neben dem operativen Tagesgeschäft auch alle zukunftsgerichteten Projekte nachdrücklich weiterverfolgen", hieß es in der Mitteilung. Mit dem weiteren Vorgehen will sich der Club im Frühjahr beschäftigen.

Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer

Zudem gab der SSV Jahn die Vertragsverlängerung von Hausner als Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft bekannt. Die Vertragsverlängerung wurde federführend noch von Hein vorangetrieben und zum Abschluss gebracht.



Hausner übernahm im November 2021 die Rolle als kaufmännischer Geschäftsführer und agiert seit Oktober 2025 als alleiniger Geschäftsführer. Diese Funktion wird er nun über den 30. Juni hinaus ausüben. "Mein klares Ziel ist es, den SSV Jahn als sportliches und gesellschaftliches Aushängeschild Ostbayerns weiter zu profilieren", sagte Hausner. Zur Laufzeit des Vertrags machten die Regensburger keine Angaben.

Jahn Regensburg startet am Freitag mit dem Freistaat-Duell gegen den FC Ingolstadt in das Fußball-Jahr. Der Jahn überwinterte in der Drittliga-Tabelle auf dem 13. Tabellenplatz.