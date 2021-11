Jahn empfängt Dresden: Kampf gegen die "kleine Durststrecke"

Nach zwei Niederlagen peilt Trainer Mersad Selimbegovic mit dem SSV Jahn Regensburg im Heimspiel gegen Dynamo Dresden eine rasche Trendwende in der 2. Fußball-Bundesliga an. "Fakt ist, wir haben zwei Spiele nicht gepunktet. Das geht in dieser Liga ruckzuck", sagte Selimbegovic am Donnerstag.

24. November 2021 - 12:42 Uhr | dpa