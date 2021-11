Jahn-Coach: Spiel gegen Rostock keine Revanche für Pokal-Aus

Jahn-Coach Mersad Selimbegovic sieht im Zweitligaspiel der Regensburger Fußballer gegen Hansa Rostock keine Revanche für das verlorene DFB-Pokalspiel gegen die Hanseaten. "Dieses Spiel geht von Null los", sagte Selimbegovic vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Jahnstadion. Er rechnet mit einem "Spiel auf Augenhöhe". Aufsteiger Rostock sei ein unangenehmer Gegner. In der zweiten Pokalrunde war der Jahn in der vergangenen Woche unglücklich im Elfmeterschießen gegen Rostock ausgeschieden.

04. November 2021 - 11:58 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic von Regensburg geht vor Spielbeginn über das Spielfeld. © Matthias Balk/dpa/Archiv