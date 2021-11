Ingolstadts Schubert freut sich auf Wiedersehen in Paderborn

Trainer André Schubert freut sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten in Paderborn, Vorrang hat für den Trainer aber ein erfolgreiches Gastspiel mit dem FC Ingolstadt. In seiner Zeit als Leiter der Nachwuchsförderung und später als Trainer des SC Paderborn hatte der 50-Jährige dort zahlreiche Freundschaften aufgebaut, wie er vor der Rückkehr mit dem FCI nach Ostwestfalen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erzählte.

04. November 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Ingolstadts Trainer André Schubert im Stadion. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild