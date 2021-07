Ingolstadt verpatzt Zweitliga-Rückkehr

Der FC Ingolstadt ist mit einer Enttäuschung in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Im Duell der Aufsteiger unterlagen die Oberbayern am Samstag bei Dynamo Dresden deutlich und verdient mit 0:3 (0:1). Vor 7102 Zuschauern war Dynamo-Angreifer Christoph Daferner der Mann des Nachmittags; er traf in Torjägermanier in der 41. und 56. Minute. Heinz Mörschel krönte den Dresdner Auftritt mit einem spektakulären Solo zum 3:0 (67.).

24. Juli 2021 - 15:50 Uhr | dpa

Dynamos Christoph Daferner (l) erzielt gegen Ingolstadts Torwart Fabijan Buntic (r) und Maximilian Neuberger das Tor zum 1:0. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa