Ingolstadt setzt Mission Klassenerhalt fort

Der FC Ingolstadt will die ernüchternde Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga schnell vergessen machen. "Das was war, ist vorbei, ist vergessen", sagte FCI-Coach Rüdiger Rehm zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim. "Wir wollen gewinnen und uns dagegen stemmen."

14. Januar 2022 - 11:56 Uhr | dpa

Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm gestikuliert. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Ingolstadt Nach 18 Spieltagen liegen die Ingolstädter abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Sieben Zähler beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz 16. "Nicht so viele Gedanken über die Tabellenkonstellation machen. Wir müssen den Fokus auf eine gute Rückrunde legen", gab der nach seiner Corona-Erkrankung wieder genesene Rehm vor. Neuen Schwung sollen die Neuzugänge um Ex-Fürth-Spieler Nunoo Sarpei und Torwart Dejan Stojanovic bringen. "Die werden sich einen richtig guten Konkurrenzkampf liefern. Es ist keiner dabei, der gar keine Rolle spielt", erklärte Rehm mit Blick auf seine große Auswahl auf der Keeper-Position. Den kommenden Gegner lobte der 43-Jährige als "unglaublich stabile Mannschaft", die sich super entwickelt habe. "Das wird eine harte Nuss und eine tolle Herausforderung und wir freuen uns, richtig Parole zu bieten", sagte der bereits dritte FCI-Trainer der Saison. Mit Blick auf das Personal sehe die Situation gut aus, berichtete Rehm: "Es sind nur noch die Langzeitverletzten, die zum Teil aber auch schon individuell trainieren. Alle anderen sind einsatzfähig."