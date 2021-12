Ingolstadt holt mit Notelf Punkt in Rostock

Der von zahlreichen Corona-Ausfällen geplagte FC Ingolstadt hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga einen Auswärtspunkt erkämpft. Im Duell der Aufsteiger kam der Tabellenletzte am Samstag zu einem 1:1 (1:0) beim FC Hansa Rostock. Die Ingolstädter, die nach 15 positiven Corona-Fällen nur eine Notelf aufboten, gingen durch Thomas Keller (41. Minute) in Führung. John Verhoek (49.) erzielte vor 1000 Zuschauern im Ostseestadion das Ausgleichstor für die Mecklenburger.

04. Dezember 2021 - 16:49 Uhr | dpa

Der Rostocker Nico Neidhart (l-r) in Aktion gegen Ingolstädter Kapitän Marcel Gaus. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa