"Husarenritt": Eintracht nach Sieg im Spektakel obenauf

Was für eine Fußball-Show! Zwischen Frankfurt und Wolfsburg geht es hin und her, die Hessen machen mit dem 4:3 einen riesigen Schritt in Richtung Champions League. Cheftrainer Hütter ist begeistert.

10. April 2021 - 18:31 Uhr | Von Patrick Reichardt, dpa

Die Frankfurter bejubeln das 4:2 von Erik Durm (unten). © Thomas Frey/dpa