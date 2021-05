Hunderte Fans empfangen Augsburg-Team am Stadion

Mehrere hundert Fans des FC Augsburg haben den FCA-Mannschaftsbus am Samstag vor dem Abstiegskampfduell mit dem SV Werder Bremen bei der Vorfahrt am Fußballstadion lautstark in Empfang genommen.

15. Mai 2021 - 15:11 Uhr | dpa